İtalya'da aşırı yağışlar sel ve taşkınlara yol açtı

İtalya'nın kuzey bölgelerini etkisi altına aşırı yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerinde hafta ortasından bu yana etkili olan yağışlı hava gündelik hayatı olumsuz etkiliyor.

İtalyan İtfaiyesi'nin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Lombardiya Bölgesi'ndeki Cantu vilayetinde kayıp olan 66 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bir kanalda bulundu.

Yoğun yağışlar nedeniyle Lombardiya Bölgesi'nin ardından Veneto Bölgesi'nde de pek çok yerleşim yeri yakınından geçen nehir ve çayların taşması sonucu cadde ve sokaklarla tarım arazileri sular altında kaldı.

İtfaiye ekipleri, su baskını olan yerlerde suların tahliye edilmesine ve taşkınlardan etkilenenlere yardımcı oldu.

İtalyan basınındaki haberlerde de iki bölgede yoğun yağışlar neticesinde pek çok noktada geniş çaplı su baskınlarının meydana geldiği, ayrıca pek çok haneye de elektrik verilemediği belirtildi.