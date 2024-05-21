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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Netanyahu'nun uluslararası hukuktan kaçamayacağını söyledi

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İtalya'da eski Başbakan ve muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketinin lideri Giuseppe Conte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası hukuktan ve savaş suçlarına ilişkin kurallardan kaçamayacağını söyledi.

İtalya'da eski Başbakan ve muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketinin lideri Giuseppe Conte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası hukuktan ve savaş suçlarına ilişkin kurallardan kaçamayacağını söyledi.

Conte, Forli kentinde gazetecilere, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas liderlerine ilişkin yakalama kararı başvurusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Conte, "Uluslararası bir mahkemenin kararlarının ve taleplerinin esasına girmiyorum. Fakat (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hakkında yakalama emri çıkarılması talebini nasıl alkışladıysak, şimdi de Hamas liderlerine yönelik talebi not ediyoruz ve tabii ki demokratik olarak seçilmiş başbakan olan Netanyahu dahi uluslararası hukuk kurallarından, savaş suçlarına ilişkin kurallardan kaçamaz." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise dün akşam yaptığı açıklamada, UCM Başsavcılığının Hamas ve İsrail liderleri hakkında tutuklama emri başvurusunda bulunmasını eleştirmiş ve onları aynı kefeye koymanın "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

Netanyahu için yakalama kararı

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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