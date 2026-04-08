İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini, yakında Rusya ile işbirlikleri hakkında konuşmayı umuyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Rusya ile Ukrayna arasında silahların susmasının ardından Moskova ile ulaşım ve enerji alanlarında işbirliğini yeniden konuşabilecekleri günün yakında gelmesini umduğunu söyledi.

Roma'daki Yabancı Basın Derneğinde basın toplantısı düzenleyen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının küçük ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Salvini, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçmişte Rusya'ya yaptığı ziyaretler ve zaman zaman Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarını eleştirmesiyle bilinen Salvini, bu tutumunu sürdürerek, "Ukrayna'ya yardım gönderilmesi konusunda 4 yıl boyunca aynı şekilde oy kullandık. Ancak 4 yıl boyunca aynı şeyi yapıp sonuç alamıyorsanız belki de bakış açısını değiştirmeniz gerekir." dedi.

Salvini, Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik bir çözümü umut ettiğini, çünkü sahada bir tarafın kazanmasının pek mümkün görünmediğini kaydetti.

İtalya'nın, Rus gazını yeniden alma ihtimalinin sorulması üzerine Salvini, savaş ortamında iş konuşmanın zor olduğunu, önce çatışmanın sona ermesi gerektiğini belirterek, "Umarım yakında tekrar işbirliği hakkında konuşabileceğimiz gün gelir. Örneğin, Ukraynalı mevkidaşımla Ukrayna'daki altyapının yeniden inşası için birkaç mutabakat zaptı imzaladım. Umarım yakında Rusya'yla da ulaşım ve enerji alanlarında işbirliği ve ortaklıklar hakkında konuşabiliriz." sözlerini sarf etti.

Rusya ile arabuluculuk yapıp yapamayacağı sorusuna Salvini, "Ben sadece mütevazı bir başbakan yardımcısıyım, bu çatışmayı sona erdirecek statüye sahip değilim." yanıtını verdi.

Matteo Salvini ayrıca "Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımının şu anda gündemde olan bir tartışma olmadığını" dile getirdi.

"Hükümetin yakıt kısıtlamasına dair bir planı yok"

Başbakan Yardımcısı Salvini, İran savaşının ekonomik etkileri sebebiyle hükümetin, yakıt kısıtlamasına gidilmesi yönünde bir planının olmadığını belirterek, "Yakıt kısıtlaması veya okulların, ofislerin, fabrikaların ve dükkanların kapatılması gibi bir plan söz konusu değil." diye konuştu.

Salvini, yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte hükümetin ekonomik önceliğinin, zor durumda olan şirketlere ve ailelere yardım etmek olduğunu vurgulayarak, bunun için Avrupa Birliği (AB) İstikrar Paktı'ndan muafiyet talep ettiklerini belirtti.

Bu arada, Salvini, 1963-1990 yıllarında nükleer enerji üretilip kullanılan ancak Çernobil'deki felaketin ardından 1987'de yapılan halk oylaması neticesinde ülkedeki nükleer santralleri 1990 yılında kapatan İtalya'nın nükleer enerjiye geri dönmesi gerektiğine inandığını da aktardı.