İŞYERİNDE BESLENEN PİTBULL KORUMA ALTINA ALINDI

ANTALYA (DHA) - Antalya'da bir işyerinde beslenen Pitbull cinsi köpek, polis eşliğinde belediye görevlileri tarafından yakalanarak, hayvan bakım ve iyileştirme merkezinde koruma altına alındı.

İhbar üzerine Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde otopark ve araç yıkama yeri olarak kullanılan işyerine polis eşliğinde giden Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler, aparat yardımıyla Pitbull cinsi köpeği yakaladı. Hayvan ambulansına alınan köpek barınağa götürülürken, işyerine sahibine ise yasak ırk köpek beslemekten cezai işlem uygulandı.