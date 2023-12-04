İsviçre'nin Cenevre kentinde mevsimin ilk kar yağışı başladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde sabah saatlerinden itibaren mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olurken günlük hayatın rutininde olumsuzluk yaşanmadı. Şehir genelinde küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde sabah saatlerinden itibaren mevsimin ilk kar yağışı başladı.

İsviçre genelinde son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası, yerini kar yağışına bıraktı.

Cenevre'deki mevsimin ilk kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olurken günlük hayatın rutininde olumsuzluk yaşanmadı.

Şehir genelinde, özellikle merkezi güzergahlarda küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Kar yağışı kentte güzel manzaralar oluşturdu, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla bu görüntüleri kaydetti.

İsviçre'nin başkenti Bern ve Zürih'te ise hafta sonu etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olmuş, bazı uçuşlar iptal edilmişti.

İsviçre'de bu yıl yaz döneminde iklim değişikliğinin de etkisiyle rekor sıcaklık seviyeleri kaydedilmişti.