- İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e saldırı Pakistan'da protesto edildi

KARAÇİ - İsveç'teki bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırı, Pakistan'ın Karaçi eyaletinde protesto edildi.

Pakistan'ın Karaçi eyaletinde halk, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Ülkenin farklı kesimlerinden gelen yüzlerce kişi Kur'an-ı Kerim'e olan saygılarını göstermek amacıyla "Kutsal Kur'an-ı Kerim Günü" düzenledi. Pankartlarla yürüyüş yapan Pakistanlılar, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı protesto etti. Ellerinde Pakistan bayrağı taşıyan Pakistanlılar, İsveç hükümetine tepki göstererek eylemi kınadı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in şeref bayrağını dalgalandıracak ve bu protestoları kaydedecek. Kur'an bizim kalbimizde. Kur'an-ı Kerim bizim için sadece bir kitap değil, aynı zamanda bir yaşam rehberidir" dedi.

İsveç'teki saldırı

İsveç'te 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Salvan Momika adlı Irak uyruklu bir göçmen, Stockholm'deki bir cami önünde polis gözetiminde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermiş, olaya dünya genelindeki Müslüman ülkeler büyük tepki göstermişti. Geçtiğimiz Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek "İsveç ve Avrupa Birliği Komisyonu'nu ifade özgürlüğü bahanesiyle bu suç eyleminin tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" demişti.