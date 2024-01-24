İsveç, NATO'ya katılım için Türkiye'nin onayını bekliyor

TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılımına onay verilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya katılımına onay verilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Billström tarafından yapılan açıklamada, "Türk Parlamentosunun bugün İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması memnuniyet verici bir adım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz. İsveç NATO'nun güvenilir, destekleyici ve kararlı bir üyesi olacak" ifadelerine yer verdi.