İsveç Başbakanı Kristersson'dan İsrail'e Ekonomik Baskı Çağrısı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsrail'e yönelik ekonomik baskının artırılması gerektiğini belirtirken Gazze'ye acil yardım ulaştırmak amacıyla Avrupa Birliğinden (AB) ticaret anlaşmasını dondurarak İsrail'e ekonomik baskı yapmasını istedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım, saldırılar ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatma nedeniyle bölgedeki açlık ile AB'nin atması gereken adımlara ilişkin, X hesabından açıklama yapan Kristersson, "Gazze'deki durum gerçekten vahim ve İsrail acil yardım konusunda yaptığı en temel yükümlülükleri ve anlaşmaları yerine getirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail üzerindeki ekonomik baskının artırılması gerektiğine dikkati çeken Kristersson, şunları kaydetti:

"İsveç bu nedenle AB'nin ortaklık anlaşmasının ticaret kısmını en kısa sürede dondurmasını talep ediyor. İsrail üzerindeki ekonomik baskı artırılmalı. İsrail hükümeti, Gazze'ye engelsiz insani yardım girişine izin vermelidir. Aynı zamanda, rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için Hamas üzerindeki baskının artırılması gerekiyor."