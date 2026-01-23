Haberler

İsveç Başbakanı Kristersson'dan Grönland mesajı: "Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz"

Güncelleme:
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Grönland meselesinde ABD ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirterek, ülkesinin Danimarka’ya destek verdiğini ifade etti. Ayrıca, İsveç’in Ukrayna konusundaki durumu takip ettiğini vurguladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Grönland meselesinde ABD ile kavga etmediklerini, fikirlerini söylediklerini belirtti.

Kristersson, İsveç Ulusal Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı devralma planlarına karşı çıkan ülkeler arasında İsveç'in de bulunduğunu dile getiren Kristersson, ABD'nin ek gümrük vergileri uygulama tehdidi gündemdeyken ülkesinin Danimarka'ya destek verdiğini söyledi.

Yaşanan sürecin ABD ile ilişkilere zarar verdiğini belirten İsveç Başbakanı, "ABD ile kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz. Bunlar güven zedeleyici hatalardı. ABD'nin, güvene ne kadar zarar verdiğini küçümsediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kristersson, İsveç hükümetinin Arktik savunmasının inşasına katılmayı teklif ettiğini belirterek, "Şu an rahat uyuyorum." dedi.

İsveç'in Ukrayna meselesini de yakın takip ettiğinin altını çizen Kristersson, "İsveç, Ukrayna'daki cephede ve müzakerelerde neler olup bittiğine dair iyi bir bilgiye sahip. Şu an Rusya'nın, Ukrayna'nın barışa dönük isteklerine yönelik geri adım atmaya niyetli olduğuna dair hiçbir işaret yok. Önümüzdeki günlerde görüşmelerden gerçekçi umutlar beklemeyin." diye konuştu.

