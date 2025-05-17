İstanbul Üniversitesi'nde Gençlik Festivali Rüzgarı

İstanbul Üniversitesi'nde Gençlik Festivali Rüzgarı
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İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Festivali, kültür, sanat, spor ve toplumsal farkındalık etkinlikleriyle öğrencilerin sosyal ve sanatsal yönlerini geliştirmeyi amaçladı. Festivalde müzik, sergi, kermes ve spor müsabakaları yer aldı.

İstanbul Üniversitesinde (İÜ) kültür, sanat, spor ve toplumsal farkındalık etkinlikleriyle Gençlik Festivali düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 12-15 Mayıs tarihlerinde üniversitenin Rektörlük Bahçesi'nde düzenlenen festivalde, beş gün boyunca kültür, sanat, spor ve toplumsal farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Festival, İÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, çeşitli öğrenci kulüplerinin katkılarıyla organize edilirken, etkinliklerle öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerinin geliştirilmesi amaçlandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da etkinlikler kapsamında kurulan stantları ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi. Stantlarda görevli gençlerle tek tek sohbet eden Zülfikar, kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgi alarak festivalin öğrenci katılımı, sosyal gelişim ve üniversite aidiyeti açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Ziyaret sırasında üniversitenin TEKNOFEST takımlarıyla da bir araya gelen ve öğrencilerin geliştirdiği teknoloji projelerini inceleyen Zülfikar, öğrencilerin bilim ve inovasyon alanında ortaya koyduğu başarıların, ülkenin yarınlarını şekillendirmede etkili olacağını belirtti.

Festivalin ilk günlerinde İnsan Hakları Kulübü öncülüğünde düzenlenen kermes, Filistin temalı sergi, resim çalışmaları, ebru atölyeleri ve farkındalık söyleşileriyle öğrenciler, hem üretici hem de duyarlı bireyler olarak sahne aldı.

DJ Mehmet Altunal'ın setleriyle ısınan müzik sahnesinde "Ucuz Buket", "Kırkayar", "November", "Karavana", "Jelipop", "Piliz", "Yeğah" gibi genç gruplar kampüsü adeta açık hava konser alanına çevirdi. Öğrenciler performanslarıyla sahnede de yer aldı.

Gençlik Festivali kapsamında perşembe günü Career & Culture Fest'2025 düzenlendi. 41 ülkeden öğrencinin ülke tanıtım standı kurduğu etkinlikte ülkelerin kültürlerini, tatlarını ve çeşitli unsurlarını tanıtan sergiler düzenlendi.

Festival programı, voleybol, dart, okçuluk, satranç, parkur ve halat çekme yarışmaları gibi spor müsabakalarıyla zenginleştirildi. Kampüs içinde kurulan oyun alanları, öğrencilerin hem rekabetçi ruhlarını hem de takım çalışması becerilerini sergiledikleri sosyal alanlara dönüştü.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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