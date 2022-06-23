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İstanbul Sözleşmesi Davasında Danıştay Savcısı Dördüncü Kez İptal İstedi

ANKA - Güncel
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İstanbul Sözleşmesi Davasında Danıştay Savcısı Dördüncü Kez İptal İstedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin Danıştay’da açılan davada, Danıştay savcısı daha öncekilerle benzer biçimde bugün de “Dava konusu düzenlemenin iptalinin gerektiği düşünülmektedir” görüşünü bildirdi.

TAMER ARDA ERŞİN - GÜRKAN DEMİRTAŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin Danıştay'da açılan davada, Danıştay savcısı daha öncekilerle benzer biçimde bugün de "Dava konusu düzenlemenin iptalinin gerektiği düşünülmektedir" görüşünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek imzası ile İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Feshe karşı Danıştay 10. Dairesi'nde açılan onlarca davada bugün; TMMOB, TTB, Körfez Ankara Diş Hekimleri Odası, Çanakkale Feminist Dayanışma, Bağımsız Kadın Dayanışması ve 11 baronun başvuruları görüşüldü.

Kadınlar duruşmaya, Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in fotoğrafının olduğu tişörtleri giyerek katıldı.

Danıştay savcısı, daha önce üç kez dile getirdikleri görüşü yineleyerek, "Dava konusu düzenlemenin iptalinin gerektiği düşünülmektedir" dedi.

ANKA / Güncel

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