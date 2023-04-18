İSTANBUL-SARIYER YUSUF ZİYA ÖNİŞ STADYUMU YENİLENİYOR

? İstanbul Sarıyer'de yenileme çalışmaları süren Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nu ziyaret eden AK Parti Sarıyer İlçe Başkan'ı Halil İbrahim Kurşun, 'Yaklaşık 2 buçuk yıl önce ilçe başkanlığı görevine geldiğimizde, Sarıyer Spor Kulübü Stadının yeniden yapımı gündeme geldi. Arkadaşlarımızla birlikte Sarıyer Stadının yapımı için kollarımızı sıvadık. Sorunu Gençlik ve Spor Bakanımıza akabinde de Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Gençlik ve Spor Bakanımız geçtiğimiz günlerde buraya geldi ve inşaatımız başladı. Stadımız yapılacak' dedi.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkan'ı Halil İbrahim Kurşun, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Mustafa Demir, Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Ali Genç ve beraberindeki heyetle Sarıyer'de yapımı devam eden Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nu ziyaret etti.

DEMİR: STADYUM 6 AY SONRA HİZMETE GİRECEK

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Mustafa Demir, Sarıyer ziyaretinde yenileme çalışmaları yapılan statla ilgili açıklama yaptı. Mustafa Demir, "Sarıyer bizim güzide ilçemiz. Spor kulübü olarak da 3 büyüklerin hemen arkasından gelen tarihi bir birikimi var. Bu tarihe uygun geçmişte çok önemli sporcuları yetiştirmesine rağmen spor alt yapısında tesis alt yapısında sıkıntılar vardı. Uzun süre bu sıkıntılar devam etti. Halil İbrahim Bey ilçe başkanı olduktan sonra onun özel gayretiyle şu anda gördüğümüz stadın güçlendirilmesi ve yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmalar başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleşiyor. Sahanın bazı kısımları güçlendirmeyle kurtarılabilecekken bazı kısımlarının yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Alt yapısıyla birlikte sahanın yeniden top oynanabilecek düzeye gelmesi yaklaşık 100 milyon TL'den fazla bir yatırım gerektiriyor. Tüm bu işlemler için gerekli ihaleler gerçekleşti. Şantiyede tahmin ediyorum 4 ay sonra kaba inşaatı bitmiş olacak. Ondan sonra yeşil zeminin alt yapısıyla ilgili, drenajıyla ilgili çalışmalar başlayacak. Yine tahmin ediyorum altı ay sonra Sarıyerlilerin hizmetine girecek' dedi.

'SARIYER'E MUHTEŞEM BİR STAT KAZANDIRACAĞIZ'

Sarıyer'e dünya standartlarında bir stat kazandıracaklarını söyleyen Kurşun, "Nice dünya yıldızları bu sahalardan yetişecek. 2016 yılında bu stadımız yapılmıştı. O günden bugüne bir çivi dahi çakılmadı. Yerel Belediyemiz Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye. Sarıyer Spor Kulübüne toplu iğne kadar katkısı faydası olmayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Bu durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Sarıyer Spor Kulübümüze hiçbir katkısının olmadığını arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla stadımız yapılıyor' dedi.

GENÇ: 20 YILDIR YAPILMASI GEREKİYORDU

Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Ali Genç ise 'Sarıyer Spor Kulübü çok eski bir kulüp olmasına rağmen tesis anlamında ciddi anlamda sıkıntıları olan bir kulüptü. Maalesef standartlara uygun olmayan bir stadımız vardı. Yaklaşık 15-20 yıldır tadilata girmesi gerekiyordu. Depreme dayanıklılık konusunda sıkıntılar vardı. Sağ olsun başta İlçe başkanımız olmak üzere Milletvekillerimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız bu işe sıcak baktı. Yeni stadımızı heyecanla bekliyoruz' şeklinde konuştu.