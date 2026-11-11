İstanbul Sarıyer'de gırgır teknelerinin 24 metre kuralını ihlal ettiği öne sürüldü

İstanbul Boğazı'nda gırgır teknelerinin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Özellikle Sarıyer'de kıyıya çok yakın avlanan balıkçılar, radarla tespit ettikleri balık sürülerini tekneyle kıyı arasına sıkıştırarak tek seferde avlıyor. Çevredekiler ise gırgır balıkçılığına tepki gösteriyor. Gırgır teknesi sahibi Adem Mermer, "Bizler bu 24 metre kuralının dışında 60- 70 metrede avlanıyoruz. Kulaca vurursanız 30- 40 kulaç, bu sularda avlanıyoruz. Buradaki sular 20- 30 kulaç sular. Kıyı diye bunlar sığ değil" dedi. Olta balıkçısı Mustafa Arslan ise "Sezon başladığından beri kural ihlal ediliyor. 15-20 tekne art arda atıyorlar, 24 saat çalışıyorlar. 24 metre ya da daha yakını ihlal ediliyor. Hiçbir şey kalmıyor. Balıklar da üremiyor. Bu sene de tuttuğumuz iki tane balık, bir şey yok" diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nda özellikle Sarıyer açıklarında kıyıya yakın ve sığ bölgelerde avlanan gırgır teknelerinin, 24 metre derinliğindeki avlanma şartını ihlal ederek balık çeşitliliğini olumsuz etkilediği öne sürüldü. Bazı gırgır teknelerinin sahipleri ile kıyıdan olta balıkçılığı yapan amatör balıkçılar arasındaki tartışmada gırgır balıkçıları, avlandıkları bölgelerin yasal sınırlar içerisinde ve yeterli derinlikte olduğunu savunurken, olta balıkçıları ise teknelerin kıyıya çok yakın avlandığını, balıkların üreme alanlarına zarar verdiğini ve balık çeşitliliğine tehdit oluşturduğunu iddia etti.

'BİZ 24 METRE KURALINA UYMAK DURUMUNDAYIZ'

Gırgır teknesi sahibi Adem Mermer, "Kıyılarda, bu teknelerin ağ attığı hiçbir yerde ihlal yok. Buralar derin, derinliğe bakarak bu yasakları koymuşlar. Balıkçılar yasaklara gayet güzel riayet ediyor. Kıyıdan bazen insanlar 'Bu kadar ağ kıyıya atılır mı' diye telefonla çekiyor. Ama buralar su ürünlerinin serbest bıraktığı yerler. Balıkçı kesinlikle hiçbir zaman yasağa girip ağ atmaz. Balıkçı her şeyin bilincinde. Gemilerin gittiği yol, çizgi var. Cihazlarda bellidir. O çizginin dışında balıkçı her türlü avcılığı yapabilir ve yapıyor. Ne gemileri engelliyor ne de kıyıdaki balıkçıyı bile 'Fazla kıyıya inmeyelim' diye düşünüyorlar. İnmiyoruz ama balığı da pas geçemeyiz. Teknede 34 tane adam çalışıyor. Her şey yasalara, yasaklara uygun. Bu avladığımız balıklar gelip geçici balık. Palamut bugün var, yarın yok. Çinekop bugün var, yarın yok. Kalıcı olan istavrit. Onu da bu balıkçı Marmara'ya gidip yine avlayacak. Geminin hattının dışında avlanmıyoruz. Marmara Denizi'nde avcılıkta bitti, eskiye göre çok az. Marmara Denizi'nin yüzde 50'sini kullanabiliyoruz. Balık avladığımız yerler yüzde 20-30 civarında. Çünkü balık her yerde olmuyor. Aslında biz derin sular da avlanıyoruz. Biz 24 metre kuralına uymak durumundayız. Çünkü cezalar ağır. Bir, iki ceza yiyorsunuz. Üçüncüde teknenizi bağlıyorlar. Bizler 24 metre kuralının dışında 60, 70 metrede avlanıyoruz. Kulaca vurursanız 30, 40 kulaç. Bu sularda avlanıyoruz. Buradaki sular 20, 30 kulaç sular. Buralar kıyı diye sığ değil, onun için derin sularda avlanıyoruz. Balık var ama dediğim gibi keşke balıkçı bunu idrak edip az tutabilse, kendine bir kota getirse ilerleyen senelerde daha çok verimli olur ama maalesef balıkçı bir organize olamıyor" dedi.

'YANLIŞ AVLANMA BALIĞI BİTİRİR'

Gırgır teknesinde çalışan Ali Şükrü Karadeniz, "Hiçbir yasal ihlal yapamaz. Bütün kurallar takip altında. Sahil Güvenlik tarafından biz takip ediliyoruz. Bizde de, onlarda da cihaz var. Cihazdan senin nereye ağ sardığın belli. Ağ sarılacak olan her yere, serbest olan her yere ağ atarız. Ama şu an balık açıkta da oluyor, kıyıda da oluyor. 24 metrenin altında inme şansı yok. Çünkü indiğin anda ceza çok ağır. Kıyıya çok yakın düşemiyorsun, yasak. Mecburen açıkta avlanıyorsun. Bizi kurtaracak yerlerde avlanıyoruz. Bu millet şu balıkçılığın devam etmesini istiyorsa herkes bütün yasaklara, kurallara uyacak. 24 metre kuralına uymak zorundalar. Uymazsan bu sene balık tutarsın, bir dahaki sene boş yatarsın. Avcılık popülasyonu balığın çoğalmasını etkiler. Yanlış avlanma balığı bitirir" ifadelerini kullandı.

'BİZİM AVLANDIĞIMIZ SULAR GENELLİKLE 40 METRENİN ÜSTÜNDE'

Gırgır teknesinde çalışan başka bir personel, "Genellikle millet buralara kıyı diye ağ sarıyor. Burası derin su olduğu için kurtarıyor. Ama bizim avlandığımız sular genellikle 40 metrenin üstünde. Kurallar bize neyi gerektiriyor, prosedür nedir, biz onun dışına çıkamıyoruz. Mesela 24 metre derinliği, ince balık prosedürü, istavrit yasal boyu, küçük balıkla işimiz yok. Her şey yasal. Kıyıya çalışamıyoruz, yasak. Sınırlama 24 metre, bizim çalıştığımız yerler genellikle 40, 50 metre derin su. Valla biz ihlal etmiyoruz. Herkes kendinden sorumlu" diye konuştu.

'GIRGIR TEKNELERİ KIYIYA KADAR AĞ ATIYOR, BALIK YUVALARINI BOZUYOR'

Gırgır teknelerinin 24 metre kuralını aştıklarını belirten olta balıkçısı Orhan Cebeci, "Her gün burada balık tutuyoruz ve engel olan tekneler var. Gırgır tekneleri kıyıya kadar ağ atıyor, balık yuvalarını bozuyorlar. Ufak yavruları çekiyorlar, ağı tekrar salıp boşaltıyorlar. Tonlarca balık gidiyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla gırgır tekneleri 24 metreyi aşıyorlar. Yasak ama yasakları çiğniyorlar. Yetkili kişileri arıyoruz, beyaz masayı arıyoruz. Onlar da diyor ki 'eğitim yapıyorlar'. Burada ne eğitimi? 15 tane tekne var, hepsi kıyıya ağ atıyor. Sezon başladığından beri kural ihlal ediliyor. 15-20 tekne art arda atıyorlar, gece 24 saat çalışıyorlar. Sezonun başından beri 24 metre ve de daha da yakını ihlal ediliyor. Hiçbir şey kalmıyor. Balıklar da üremiyor. Bu seferde tuttuğumuz iki tane balık, bir şey yok" ifadelerini kullandı.

'BOĞAZIN SAĞINI SOLUNU BÜTÜN GIRGIRLAR ÇEVİRMİŞ'

Olta balıkçısı Mustafa Arslan, "Biz bunları 24 metre sınır için kaç kere şikayet ettik. 24 metreyi önümüze atıyorlar. Öyle bir önümüze atıyorlar ki şu kamışı uzatsan onların ağ şamandırasına değecek. '24 metreyi ihlal ediyorsunuz' diyoruz. 'Hayır burası 24 metreyi geçiyor' diyor. Dediğim gibi balık popülasyonu böyle gidiyor. Bir de balık şuanda boğazdan giriyor. Şu anda, palamut zamanı. Boğazın sağını, solunu, bütün gırgırlar çevirmiş. Balığı açık denizde tut ama boğazda olmasın. Çünkü boğazda balığı önünü kestiğin zaman Marmara'ya balık akmıyor. Seneye nasıl balık gelecek? Seneye balık nasıl yumurtlayacak? Buradan balığı bırakacaksın ki seneye bu balık dönecek geri yumurtlayacak, seneye de popülasyon olacak. Tek onlar da değil, hepimiz bu konuda bilgili değiliz. Biraz bilgilenmemiz lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı