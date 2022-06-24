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Sancaktepe'de trafikte tekmeli kemerli kavga

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sancaktepe'de trafikte tekmeli kemerli kavga

SANCAKTEPE Şile otoyolu bağlantı noktasında sürücüler arasında kavga çıktı.

SANCAKTEPE Şile otoyolu bağlantı noktasında sürücüler arasında kavga çıktı. Yol ortasında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları bir sürücüye tekme tokat saldırdı.

Sancaktepe Sarıgazi mevki Şile Otoyolu bağlantı noktasında, sürücüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yolun ortasında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları sürücüye, tekme, yumruk ve kemerle saldırdı. Trafikteki diğer sürücüler müdahale ederek, kavgayı ayırdı. Yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafikteki kavga bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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