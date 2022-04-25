İSTANBUL SAHİLLERİNDE MÜSİLAJ GERİ Mİ DÖNÜYOR - Haberler

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İSTANBUL SAHİLLERİNDE MÜSİLAJ GERİ Mİ DÖNÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görülmeye başlandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görülmeye başlandı.

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı. İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı.

Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Müsilaj, Kadıköy, Tuzla, Güncel, Haberler

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