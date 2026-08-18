İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi 2026

TİCARET Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenecek İstanbul Küresel E- İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), 3-5 Eylül tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital ticaretin hızla geliştiği günlerde, firmaların yeni pazarlara erişiminin kolaylaştırılması ve e-ihracat ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor. Bu çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nin ikincisi, Ticaret Bakanlığı himayesinde, TİM organizasyonunda, 3-5 Eylül 2026 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

50'DEN FAZLA KÜRESEL PAZARYERİ, İHRACATÇILARLA BİR ARAYA GELECEK

'Beyond Borders-Sınırların Ötesinde' temasıyla düzenlenecek IGEXX 2026'da Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Latin Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren 50'den fazla küresel pazaryeri ile e-ticaret ekosisteminin önde gelen aktörleri, Türkiye'den üretici, marka ve ihracatçılarla bir araya gelecek. 5 binin üzerinde üst düzey katılımcının ağırlanmasının hedeflendiği zirve, firmaların küresel e-ticaret ekosisteminin karar vericileriyle buluşturarak farklı pazarlardaki fırsatların değerlendirilmesine ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine imkan sağlayacak.

IGEXX 2026'nın açılışı, 4 Eylül'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılışın ardından 4 ve 5 Eylül tarihlerinde dört ayrı sahnede paneller, sunumlar ve çalıştaylar düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı