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İstanbul Havalimanı'nda Bebek Arabasında Kaçak Altın Bulundu

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İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasına gizlenmiş halde kaçak yollardan yurda sokulmaya çalışılan 73 kilo külçe altın ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasına gizlenmiş halde kaçak yollardan yurda sokulmaya çalışılan 73 kilo külçe altın bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den gelen yabancı uyruklu kadın ve erkek yolcuyu, durumundan şüphelenerek gümrüklü bölge çıkışında durdurdu.

Bu kişilerin yanındaki bebek arabasını kontrol eden ekipler, arabanın altındaki özel bölüme gizlenmiş vaziyette her biri 1 kilo olan 73 külçe altın ele geçirdi.

Kaçak yollarda ülkeye altın sokmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler M.Q. ve A.K. gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Q. tutuklandı, A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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