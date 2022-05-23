İSTANBUL'DAKİ OPERASYONDA 248 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ (1) - Haberler

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İSTANBUL'DAKİ OPERASYONDA 248 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da yapılan operasyonda 248 kilogram hint keneviri ele geçirildi.

İSTANBUL'da yapılan operasyonda 248 kilogram hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi  gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Fatih'te bir evde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Cumartesi günü  operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı. Yapılan aramalarda çuvallar ve koliler içinde toplam 248 kilogram hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda A.G, F.B., Y.U. ve T.A.  gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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