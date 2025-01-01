Üye Girişi
Haberler
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

İstanbul'da Yeni Yıl Coşkusu Meydanlarda Kutlandı

İstanbul'da Yeni Yıl Coşkusu Meydanlarda Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un çeşitli meydan ve caddelerinde binlerce kişi, 2025'in gelişini coşkuyla kutladı. Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'de havai fişek gösterileri eşliğinde kutlamalar yapıldı. Katılımcılar, dans ederek ve dilek balonları uçurarak yeni yıla merhaba dedi.

İstanbul'da binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi.

Vatandaşlar ve turistler, kentin en işlek noktalarından Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlar ve caddelerde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda, her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sayılı dakikalar kala adeta insan seli oluşturdu.

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kalabalık, geri sayım ve alkışlar eşliğinde coşkuyla yeni yılı karşıladı.

Havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla "merhaba" diyen vatandaşlar, dans ederek ve birbirlerine sarılarak 2025'in gelişini kutladı.

Ortaköy Sahili'nde gökyüzüne dilek balonları bırakıldı

Beşiktaş'taki kutlamaların merkezi olan Ortaköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar, sokak sanatçılarının konseriyle eğlendi.

Yeni yılı Boğaz manzarası eşliğinde karşılayan çok sayıda kişi, havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla girdi.

Gösteri sırasında vatandaşlar ve turistler o anları cep telefonu ile kaydederek ölümsüzleştirdi.

Bazı vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak ve dans ederek karşılarken, bazıları da yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzüne dilek balonları bıraktı.

Nişantaşı'nda ise yılbaşı kutlamalarının adresi Abdi İpekçi Meydanı oldu. Meydanda bir araya gelen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlenerek yeni yılı karşılamanın coşkusunu yaşadı.

Şişli Belediyesinin düzenlediği organizasyonda, cadde boyunca kurulan ışıklı taklar ve aydınlatmalar bölgeyi aydınlatırken, meydandaki LED ışıklarla süslenmiş geyik figürleri, fayton ve "2025" yazılı ışık dekoru vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar, ışıklandırılan ağaçların altında ve dekorların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakırköy'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da meşaleler yakıp geri sayım eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi. Belediye tarafından süslenen meydanda yeni yılı karşılayan vatandaşlar, coşkuyla eğlendi.

Yeni yıl Kadıköy'de coşkuyla karşılandı

Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy'deki Çarşı ve İskele meydanları başta olmak merkezi yerlerde bir araya gelen vatandaşlar, 2025'in gelişini coşkuyla karşıladı.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde yüzlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını yakarak geri sayım eşliğinde yeni yıla girdi.

Havai fişeklerin atıldığı kutlamalarda bazı vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak, bazıları da müzik eşliğinde dans ederek karşıladı.

Bağdat Caddesi'nde toplananlar da yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Havai fişek gösterileri İstanbul'u aydınlattı

Yeni yıla girilmesiyle birlikte yapılan havai fişek gösterileri, mega kentin birçok noktasından görüldü.

Kent genelindeki meydanlarda toplananlar, yeni yıl temalı süsleri ve aksesuarlarıyla meydanlarda renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan kent genelindeki kutlama alanlarında polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
img

Ayça Tekindor'u görenler tanıyamadı: Eski halinden eser yok
img

Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
img

İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 1 Ocak Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 1 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 1 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 1 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 1 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi 1 Ocak Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Ocak 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.