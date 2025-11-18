İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 26 Gözaltı ve Mal Varlıklarına El Konuldu

İSTANBUL'da yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği belirlenen IQ Money'ye yönelik operasyonda, dijital altyapı ve mal varlıklarına el konuldu. 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 7258 sayılı Kanuna Muhalefet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine, yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği tespit edildi.

78 MİLYAR TL YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNİN AKLANMASINA İLİŞKİN

MASAK tarafından yapılan analizlerde; IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma-çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu belirlendi. İşlem açıklamalarında 'bet', 'bahis', 'oyun', 'kumar', "dolandırıcı' gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği kaydedildi. Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL'nin, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde tespit yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında ise; 22 Kasım 2023 tarihinde faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money adlı şirketin para transferi ve ödeme aracılığına sistematik şekilde devam ettiği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu anlaşıldı. Bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı, denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik ya da hiç sunulmaması yoluyla engellendiği tespit edildi. Öte yandan POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı, üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı da öğrenildi.

28 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

İstanbul merkez olmak üzere Adana, Ankara, İzmir, Sakarya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda, şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına; şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanması sağlandı. Gözaltı kararı verilen şirket yöneticilerinden bir kişinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, söz konusu şüpheli hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı çıkarılması talep edildi.