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İstanbul'da yakalanan 131 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da yakalanan 131 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İSTANBUL'da düzensiz göçün önlenmesi ve kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 131 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine geri gönderildi.

İSTANBUL'da düzensiz göçün önlenmesi ve kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 131 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine geri gönderildi.

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmenlere ilişkin yapılan açıklamada,"Gerek yasal kalış hakkı bulunmayan, gerekse adli işleme karışan kaçak göçmenler, yakalandıktan sonra İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda sabah saatlerinde 131 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, otobüslerle İstanbul Havalimanı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından göçmenler uçakla sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen kaçak göçmenlerin haklarında ilgili tahdit kodları da girilerek, tekrar Türkiye'ye kaçak yollarla girmeleri engelleniyor. Sürdürülen çalışmalar neticesinde Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan yaklaşık 250 kaçak göçmen her gün İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilirken,1 Ocak 2022 - 21 Haziran tarihleri arasında 76 bin 787 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı. Plan dahilinde önümüzdeki günlerde de sınır dışı işlemleri devam ediyor." denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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