Uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

AA - Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
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İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ilçede yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ilçede yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Ümraniye merkezli Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe ve Esenyurt ilçelerinde, 24 adrese şafak operasyonu yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

Uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel

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