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İstanbul'da 'Ucuz Kiralık Araç' İlanlarıyla Dolandırıcılık: İki Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da 'Ucuz Kiralık Araç' İlanlarıyla Dolandırıcılık: İki Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da sosyal medya üzerinden 'ucuz kiralık araç' ilanlarıyla kredi kartı bilgilerini çalarak dolandırıcılık yapan iki şüpheli, çok sayıda suç kaydıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılığının boyutunun milyonlarca lira olduğu belirlendi.

İSTANBUL'da sosyal medya üzerinden verdikleri 'Ucuz kiralık araç' ilanlarıyla kurdukları siteye yönlendirdikleri kişilerin kredi kartı bilgilerini çalarak milyonlarca liralık hırsızlık yaptıkları tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Yener A.'nın (35) daha önceden 69, Ramazan S.'nin (35) ise 90 suç kaydı olduğu ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

UCUZ KİRALIK ARAÇ İLANIYLA KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ÇALMIŞLAR

İstanbul'da internet üzerinden otomobil kiralamaya çalışırken dolandırılan mağdurlar polise başvurup şikayetçi oldu. Mağdurlar, sosyal medya üzerinden verilen 'Ucuz kiralık araç' ilanlarına tıkladıktan sonra girdikleri sözde araç kiralayan bir internet sitesinde, depozito olarak kredi kartıyla para ödediklerini ancak daha sonra kredi kartları bilgilerinin çalındığını ve haberleri olmadan binlerce liralık harcama yapıldığını söyledi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, çalınan paraları, başkalarının adına açılmış banka hesaplarında topladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

SUÇ KAYITLARI DENEYİMLİ DEDEKTİFLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

Gözaltına alınan şüphelilerin suç kayıtları polisleri şaşırttı. Şüphelilerden Yener A.'nın daha önceden 69 suç kaydı olduğu ayrıca hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli Ramazan S.'nin ise daha önceden 90 suç kaydı olduğu belirlendi. Ramazan S.'nin de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin 5 kişinin parasını kredi kartı bilgilerini kullanarak çaldıkları belirlendi. Ancak şüphelilerin kullandıkları banka hesaplarının incelemesinin sürdüğü, dolandırıcılığın boyutunun milyonlarca lira olduğu değerlendirildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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