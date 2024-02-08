İstanbul'da trafikte tartışma: Motosikletli sürücü yakalandı

Edda SÖNMEZ

İstanbul'da Ataşehir TEM Otoyolu Kozyatağı bağlantı yolunda 5 Şubat Pazartesi günü trafikte yaşanan tartışmada seyir halinde olan otomobili tekmeleyerek sürücüsüne hakaret eden motosikletli yakalandı. Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli hakkında tehdit ve hakaret suçundan işlem başlatıldı.

Ataşehir TEM Otoyolu Kozyatağı bağlantı yolunda 5 Şubat Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü ile aynı yönde ilerleyen motosikletli arasında trafik kavgası yaşandı. Motosikletli seyir halindeyken otomobile tekme attı daha sonra ise sürücüye hakaret etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaşanan olayın sosyal medyaya yansıması üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu kimlik bilgileri tespit edilen F.U.(45) isimli motosiklet sürücüsü Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında; narkotik madde kullanımı, yaralama, hırsızlık, hakaret, tehdit gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli hakkında tehdit ve hakaret suçundan işlem başlatıldı.