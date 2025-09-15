Haberler

İstanbul'da Toplu Ulaşım Zammı 'U' Logolu Metrolara ve Marmaray'a Uygulanmayacak

İstanbul'da Toplu Ulaşım Zammı 'U' Logolu Metrolara ve Marmaray'a Uygulanmayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da yürürlüğe giren yüzde 30 toplu ulaşım zammının 'U' logolu metrolar ve Marmaray'da geçerli olmayacağını duyurdu. Açıklamada, zammın gereksiz olduğu ve hizmette iyileşme olmadığı belirtildi.

Ak Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da yürürlüğe giren yüzde 30 oranındaki toplu ulaşım zammının 'U' logolu metrolar ve Marmaray'da geçerli olmayacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclisinde alınan kararla metro, otobüs, minibüs, metrobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servisi ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. Bugün itibariyle geçerli olan zammın ardından AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, yapılan zammın 'U' logolu metrolar ve Marmaray'da geçerli olmayacağını NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

İl Başkanı Özdemir açıklamasında, "Değerli Hemşehrilerim, bugüne kadar toplu ulaşım ücretleri belirlenirken asgari ücret, enflasyon oranı ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim esas alınmıştır. Normal şartlarda yılda bir kez zam yapılırken, CHP'li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumdadır. 15 Ocak'ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi, aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken, 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 30'luk yeni bir zam yapıldı. Bu zamla birlikte, tam elektronik bilet 27 liradan 35 liraya çıkarıldı. Mavi Kart abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseltildi. 6 yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 zam yaptılar. Hani ulaşımı senbolik bedellere indireceklerdi? Üstelik bu zamlarla birlikte hizmette bir iyileşme de yok. Her gün arıza yapan, vatandaşlarımızı yolda bırakan, itilmek suretiyle hareket ettirilen otobüsler İstanbul'un manzarası haline geldi. Bu zam, ne matematiksel verilere dayanıyor, ne de ekonomik bir gerekçeye…İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani 'U' logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray'da bu zamdan etkilenmeyecekler.

CHP'li İBB yönetimi bilmelidir ki; İstanbul sahipsiz değildir. Biz AK Parti teşkilatları olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İstanbulluların hakkını, hukukunu her platformda korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'den 'erteleme' kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararının ardından sessizliğini bozdu
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Yüzde 30 zam Marmaray ve U hatlarında geçerli olmayacak

İstanbul'da toplu ulaşım zammı, o araçlarda geçerli olmayacak
Michelin yıldızlı şeflerin buluştuğu festival! Başkan Şahin kurulan sistemi gururla anlattı

Ünlü şeflerin buluştuğu festival! Varılan sonuç takdire şayan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.