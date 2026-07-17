İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi görüşüldü.

Bu kapsamda, elektronik tam biletin 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci biletinin 20,50 liradan 22,55 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 593 liradan 653 liraya çıkarılması istendi.

Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 30,07 liradan 33,08 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 62,35 liradan 68,59 liraya çıkarılması teklifte yer aldı.

Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk ücretinin 34 liradan 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası yolculuk ücretinin ise 74,70 liradan 82,17 liraya yükseltilmesi önerildi.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 53,20 liradan 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücretinin 59,28 liradan 65,21 liraya, Bostancı-Adalar sefer ücretinin 156,26 liradan 171,89 liraya çıkarılması teklif edildi.

Taksimetre açılış ücretinin 65,40 liradan 71,94 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 544,45 liradan 598,90 liraya, kısa mesafe ücretinin ise 210 liradan 230 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar olan mesafede 39 liradan 43 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 41 liradan 45 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 42 liradan 46 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 43 liradan 47 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 47 liradan 52 liraya, öğrenci ücretinin ise 25 liradan 28 liraya yükseltilmesi istendi.

Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya, personel servis ücretlerinin ise 2 bin 284,54 liradan 2 bin 512,99 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer alırken yeni tarifenin 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak muhalefet şerhimizi koyuyoruz"

Gündem maddesi görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, toplu ulaşıma şubat ayında zam geldiğini ama aradan dört ay geçtikten sonra tekrardan zam dosyasının gündeme geldiğini söyledi.

Toplu ulaşıma şubat ayında Türkiye'deki ekonomik şartların çok üzerinde zam yapıldığını dile getiren Karaköse, şöyle konuştu:

"Şimdi tekrar bir zam geliyor. Dört ayda bir zam yapmak artık alışkanlık haline geldi. Burada her zaman söylediğimiz gibi öngörülebilirliği göz önüne alarak ve ekonomik şartları suiistimal etmeden bu tarifelerin hakkıyla yapılması noktasında tavsiyelerimiz ve önerilerimiz var. Ekonomik şartlar göz önünde bulundurulacaksa, yine İzmir ve Ankara gibi sizlerin yönettiği illerde bu ücretler 35 liradan yapılabiliyor. Mazot fiyatları, ekonomik şartlar, enflasyon veya personel giderleri her yerde aynı. Bu tip artışların dört ayda bir olması ve bütün yükün vatandaşın üzerine bırakılmasına itirazımız olduğundan, bu artışa AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak muhalefet şerhimizi koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu zamlar bir dahaki dönemde tekrar gelmez, yılda bir kere, öngörülerek ve hesaplar yapılarak yapılır."

CHP'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Mustafa Karaoğlu ise Karaköse'nin söylediklerine katılmanın mümkün olmadığını söyledi.

Sürekli değişen ekonomik koşullardan bahseden Karaoğlu, köprülere, otoyollara, motorine ve dövize yapılan zamlara değinerek teklifin komisyondan geldiği şekliyle onaylanmasını istedi.

AK Parti ve CHP Meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmaların ardından oylamaya geçildi.

Mecliste yapılan oylamada, kentteki toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Kentte toplu ulaşıma 12 Şubat 2026 tarihinde yüzde 20 zam yapılmıştı.