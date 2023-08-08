İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 51,52 zam yapıldı. Tam bilet fiyatı 15 TL'ye, öğrenci bileti fiyatı ise 7,32 TL'ye yükseldi. Taksi indi bindi ücretleri ise 70 liraya çıktı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bugün beklendiği gibi zam gündemiyle toplandı. Toplantının ardından İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Karar olarak yüzde 51,52 zam kararı çıktı. Bundan önceki son toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüzde 57, taksiciler yüzde 100, zam talep ederken, Ulaştırma Bakanlığı, iki teklifi de fazla buldu ve yüzde 40 zam yapılması gerektiğini belirtti.

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 51,52 zam!

İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de yapıldı. Açıklanan karar ile yüzde 51,52 zam kararı onandı. Buna göre artık tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye öğrenci bileti 4,83'ten 7,32 TL'ye yükseldi. Metrobüs ücretleri 22,5 TL'ye yükseldi. Taksi indi bindi ücretleri ise 40 liradan 70 liraya yükseldi.

Bu karara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önerdiği yüzde 57, taksicilerin önerdiği yüzde 100, Ulaştırma Bakanlığı'nın önerdiği yüzde 40 zam miktarının dışına çıkılarak yüzde 51,52 olarak karar kılındı. Yeni fiyatları aşağıdaki tablolardan bir bütün halinde görebilirsiniz:

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İstanbulkart

TarifeMevcut ÜcretYeni Ücret Tam9,90 TL15 TLÖğrenci4,83 TL7,32 TLİndirimli7,09 TL10,74 TL

Sarı Taksi

TarifeAçılış ücretiMesafe tarifesi (km)Zaman tarifesi (saat)Minimum ücret Mevcut12,65 TL8,51 TL100,80 TL40 TLTeklife göre yeni ücret19,17 TL13,75 TL152,73 TL70 TL

Minibüs

MesafeMevcutYeni ücret 0 – 2 KM7 TL12 TL 2- 4 KM7,50 TL12 TL 4- 7 KM8 TL13 TL 7- 11 KM9 TL14 TL11 – 15 KM9,50 TL14,50 TL15 – 20 KM10 TL15 TL20 KM üzeri (her KM için ilave 0,50 TL)10 TL 15 TLÖğrenci5 TL8 TL

Servis

TürTarifeMevcut ücretYeni ücret Okul0 – 1 KM aylık ücret792 TL1300 TLPersonel10 – 17 koltuk kapasiteli taşıt422,40 TL 640,02 TL

Kararların ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise yapılan zam oranını kabul etmeyeceklerini belirterek "Kontak kapatacağız." dedi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.