İstanbul'da tefecilere operasyon: 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yapılan operasyonda tefecilere yönelik 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

İSTANBUL'da farklı kişilere borç vererek yüksek faizle geri ödeme isteyen tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 ayrı kişi tarafından yapılan suç duyurularının ardından borç verdiği kişilerden yüksek faizle geri ödeme tahsil eden tefecilerle ilgili soruşturma başlattı. Suç duyurusunda bulunanlardan birinin ağabeyiyle birlikte borç para aldıktan sonra şüpheliler tarafından gelen baskılara dayanamayan ağabeyinin intihar ettiği mağdur kişinin ise 3 milyon zarara girdiği, diğer şikayetçi kişinin ise arkadaşlarıyla birlikte yine yüksek faizle geri ödemeli olarak borç para aldığı, arkadaşları da borcu ödemeyince bütün ödemeleri baskı ve tehditle tek başına ödediği, yaklaşık 50 milyon lira zararı olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2 ayrı kişiden gelen suç duyurularını değerlendirerek konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda mağdurlara borç para verip yüksek faizle geri isteyen 14 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 180 bin lira nakit para, müştekilere ait çok sayıda çek-senet ve sözleşmeler ile borçlu kişilerin isimleri ile borç miktarlarının yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.