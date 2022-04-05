Minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'da bir minibüste yapılan aramada naylona sarılı balyalar halinde ve valizlerde "190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da bir minibüste yapılan aramada naylona sarılı balyalar halinde ve valizlerde "190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 22 Mart'ta Tuzla'da yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüpheliyi fiziki takibe aldı. Yapılan takip neticesinde araçla seyir halindeki uyuşturucu kaçakçısı, yolda önü kesilerek durduruldu. Gerçekleştirilen operasyonla zanlı gözaltına alındı. Minibüs içerisinde yapılan aramada, naylona sarılı balyalar halinde ve valizlerde "Skunk" diye tabir edilen 190 kilo 600 gram Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucuya el konurken, yakalanan şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

Minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

Minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

Minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

Minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

Minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

Minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

Minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title