İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 14 kişi yakalandı

İSTANBUL'da, bazı kişilerin sattıkları kaçak sigaraları kargo ile gönderdiğini tespit eden ekipler, kargo alıcısı ve göndericisini takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren çalışmaların ardından yapılan operasyonda, 30 milyon lira değerinde malzemesi ele geçirilirken, kamuyu 13 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 14 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 ay önce kargo ile kaçak sigara gönderildiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, sigara paketlerinin taşındığı kargodaki gönderici ve alıcıyı incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda adreslere ve isim bilgilerine ulaşan ekipler, bu adres ve kişileri takip ederek kaçak sigaranın izini sürmeye başladı.

YAKALANMAMAK İÇİN AYRI ADRESLER KULLANDILAR

Yaklaşık 1 ay fiziki ve teknik takip yapan ekipler, 2 şüphelinin İstanbul'da yasadışı üretim yaptığını belirledi. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, sigara üretimi için kullanılan bütün malzemeleri kendilerinin ürettiğini veya yasadışı olarak temin ettiğini, tüm bu üretim sürecinde herhangi bir vergi ödemediklerini tespit etti. Şüphelilerin yakalanmamak için üretim yerini ve depo olarak kullandıkları adresleri farklı ilçelerden tuttukları, olası bir baskın sırasında en azından malzemelerinin bir kısmını kurtarmayı planladıkları ortaya çıktı.

14 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra salı günü şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin Arnavutköy'de üretim yaptığı adres ve Pendik'te depo olarak kullandıkları 3 ayrı adrese baskın yapıldı. Baskınlarda toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ise seyir halinde iken araçları durdurularak yakalandı.

30 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 24 milyon dal dolu makaron, 21 milyon 660 bin 72 boş makaron, 850 bin gram kıyılmış tütün, 6 bin sökülmüş TADAB bandrolü, 14 bin 598 metre uzunluğunda sigara kağıdı, 7 milyon 397 bin 400 sigara filtresi, 48 bin karton koli, 75 kilo sıvı tutkal, 1 sanayi tipi L şeklinde boş makaron dolum ünitesi, 1 sanayi tipi hava kompresörü, 1 sanayi tipi hava kurutma makinesi, 1 sanayi tipi hava tankı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu, üretim ve satış sırasında vergi ödenmediği için şüphelilerin kamuyu 13 milyon lira zarara uğrattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si ifadelerinin ardından serbest kalırken, 2 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.