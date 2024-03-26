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İstanbul'da hayatını kaybeden Malatyalı iş insanı Mustafa Başdemir son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul'da hayatını kaybeden Malatyalı iş insanı Mustafa Başdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu 76 yaşında yaşamını yitiren Başdemir için ikindi namazı sonrası Eyüpsultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti milletvekilleri Hasan Turan ve Halis Dalkılıç, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile çok sayıda akademisyen, iş insanı ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Başdemir'in cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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