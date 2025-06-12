İstanbul'da Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali Düzenlendi

İstanbul Valiliğinin "Spor Şehri İstanbul" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kentin 39 ilçesinde eş zamanlı "Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali" düzenlendi.

Beşiktaş Orgeneral Kami Güzey İlkokulu'ndaki festival programına katılan Vali Davut Gül, öğrenci ve velilerle geleneksel çocuk oyunları oynadı.

Vali Gül, programda yaptığı konuşmada, eğitimin her zaman öncelikli alanlardan biri olduğunu söyledi.

Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara değinen Gül, "Hamdolsun okullarımızın tamamı bu anlamda elden geçirildi. ya yıkılıp yeniden yapıldı ya da güçlendiriliyor." dedi.

Çocukların daha nitelikli eğitim alabilmeleri için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini, bunlardan birinin "Spor Şehri İstanbul" projesi olduğunu belirten Gül, şöyle devam etti:

"'Spor Şehri İstanbul' projemizle lisanslı öğrenci sayımız 780 bindi, hedefimiz 1 milyona çıkmak. Bu şu demek: Her okulumuzda spor kulübümüz var. Çocuklarımız yetenek taramalarına göre bu spor dallarına yönlendiriliyor. Geleneksel sporlar da bunların içerisinde. İstedikleri malzemelerin tamamı temin ediliyor ve olabildiğince müsabaka yapmalarını arzuluyoruz. Bununla hem çocuklarımızın ruhen, bedenen sporun o disipliniyle tanışmalarını arzuluyoruz hem de çağımızın çok önemli problemlerden biri olan obezite başta olmak üzere diğer hastalıklarla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek istiyoruz."

Vali Gül, projeyle sporun yapılmadığı okulun kalmamasını hedeflediklerini, buna ek olarak "Enstrümansız Okul Kalmasın" projesiyle de müzik sınıfları kurduklarını kaydetti.

Öğrenci meclisleriyle öğrencilerin karar süreçlerine katılmasını sağladıklarını aktaran Gül, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için "Ben okuyorum, İstanbul okuyor" kampanyasıyla 6,5 milyon kitap sayısını 13 milyona çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Gül, kitap okuyan, spor yapan, enstrüman çalan ve öğrenci meclisleriyle sosyal, duyarlı öğrenciler yetiştirmek istediklerinin altını çizdi.

Bu çalışmaları öğretmenler, veliler, öğrenciler ve idarecilerle birlikte yürüttüklerini vurgulayan Gül, "İstanbul'un eğitiminin bugünü dünden daha güzel ama şuna inanıyorum; yarınımız da bugünden daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"En önemli hedefimiz, iyi insan yetiştirmek"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de öğretmenlere ve idarecilere, 2024-2025 eğitim öğretim yılında verdikleri emeklerden ve fedakarlıklardan dolayı teşekkür etti.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin bu yıl uygulanmaya başlandığını anımsatan Yentür, "En önemli mottomuz, en önemli hedefimiz, iyi insan yetiştirmek. İyi öğretmen iyi insan, iyi mühendis iyi insan, iyi insan iyi doktor... Çünkü okullar sınavlara hazırlık yeri değildir. Okullar kişinin, öğrencinin bütün fiziksel, akademik, duygusal becerilerinin ortaya çıkabileceği, kendini gerçekleştirebileceği, hayata hazırlayan, hayat bilgisini veren ve bilgisini tüm insanlığın yararı için kullanacak bireyler yetiştirme yeridir." diye konuştu.

"Spor Şehri İstanbul" ve "Enstrümansız Okul Kalmasın" projelerinin önemine işaret eden Yentür, "İstanbul'da hiç kimse diyemez ki 'Biz müzik aleti istedik, enstrüman istedik, bize gelmedi.', böyle bir şey yok. Çocuklarımızın hayatının disipline edilebilmesi, kendi bedenlerini tanıması ve sağlıklı birey olabilmesi için bütün okullarımızda spor kulüpleri kuruldu ve lisanslı öğrenci sayımız her geçen gün artmakta." şeklinde konuştu.

Modern pedagojide oyunlaştırma tekniklerinin önemini vurgulayan Yentür, "Geleneksel oyunlar dediğimiz, paylaşmayı, dayanışmayı, keyif almayı, aynı zamanda saygı duymayı öğreten çocuk oyunlarını İstanbul'da yaygınlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Yentür, okulların mahallelerin yaşam alanı haline gelmesi için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Konferans salonlarımız, spor salonlarımız ve okul bahçelerimiz yazın da çocuklarımız için güvenli, eğlenceli vakit geçirebilecekleri alanlar olacak. Bir şeyi yapmamak yerine yapmayı göstermek daha önemli. O yüzden onlara sosyal medyayı, interneti kontrollü şekilde kullanmayı öneriyoruz. Ama bunun dışında vakitlerinin dolu geçmesi için İstanbul'umuzda okullarımız hayatın bütün alanına dokunan yaşam alanı olacaktır."

Öğrencilerle topaç çevirdiler

Konuşmaların ardından Vali Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, öğrencilerle topaç çevirdi.

Festival kapsamında öğrenciler, çuval yarışı, seksek, ip atlama ve yakantop gibi geleneksel oyunlarla eğlendi.