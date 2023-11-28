İstanbul'da fırtına ve yağışlı hava uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava ve fırtınanın etkisine girecek. Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava ve fırtınanın etkisine girecek. Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibari ile etkisini kaybetmesi beklenirken akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyacak olan sistem nedeni ile rüzgarın Lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Halihazırda kış değerlerinde 4-8 derece seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerlerine 15- 18 dereceye yükselmesi bekleniyor. Bu akşam saat 22: 00 ila çarşamba sabah saat 10: 00 arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.