İstanbul'da bayram namazı kılındı

İstanbullular, Ramazan Bayramı namazında camilere akın etti.

İstanbullular, Ramazan Bayramı namazında camilere akın etti.

Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinde Eyüpsultan, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri başta olmak üzere kentin camilerini doldurdu.

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenlerin bayram namazları için buluşma mekanları ise tarihi camiler oldu.

Camilerde yer kalmayınca vatandaşlar avlularda namaz kıldı. Bayram namazı öncesi İslam alemi için dualar edildi.

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi, Ramazan Bayramı namazında binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı.

Caminin bulunduğu ana caddede araç yoğunluğu oluşurken, vatandaşlar camiyi kısa sürede doldurdu.

Cami içerisinde en üst kat kadınlar için ayrıldı.

Namazdan önce trafiğin yoğun olduğu, bu nedenle vatandaşların camiye gelmekte zorluk yaşadığı görüldü.

Bayram namazı öncesi Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasına, "Kavuşmak ya nasip", "Uğurlar ola", "Elveda" yazılırken Türk bayrağı da yansıtıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de bayram namazını burada kıldı.

Namaz sonrası okunan hutbenin ardından cemaat bayramlaşarak camiden ayrıldı. Vatandaşlar cami çıkışı sırasında da yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı namazında Eyüpsultan Camisi'nde de vatandaşlar bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de bayram namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldı.

Fatih Erbakan, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı, Köken de çocuklara zarf içerisinde harçlık dağıttı.

Süleymani'ye ve Fatih camileri de namaz vaktinde doldu. Cami içinde yer bulamayanlar bayram namazını avluda kıldı.

Namaz sonrası camilerin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.