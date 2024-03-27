Uluslararası Doktorlar Derneği, Marmara Üniversitesi'nde Acil Sağlık Ekipleri Mobil Sahra Hastanesi Kurulum Tatbikatı düzenliyor

Uluslararası Doktorlar Derneğinin organizasyonuyla Marmara Üniversitesi Dragos Kampüsü'nde "Acil Sağlık Ekipleri Mobil Sahra Hastanesi Kurulum Tatbikatı" yapılıyor.

Kampüs bahçesindeki tatbikata, Diyarbakır, Ankara, Konya, Sakarya ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerden gelen 30 kişilik gönüllü bir ekip katıldı.

Tatbikatta ilk olarak doktor, paramedik, ebe, hemşire, lojistik personeli, medya ve dokümantasyon sorumlusu konaklama kurulumu gerçekleştirdi.

Tatbikatın ikinci ayağında da sahra hastanesinin iç malzemeleri ve ekipmanları çadırların içine yerleştirildi, elektrik ve su tesisatı ile banyo ve tuvaletler kuruldu, ardından vaka kartları baz alınarak hasta profilleri üzerine çalışma yapıldı.

Üçüncü ayak olan söküm aşamasında ise tüm birimler, ekipman ve sarf malzeme listesi oluşturarak çadır söküm işlemini tamamlayacak.

Sağlık ekiplerinin olası bir afet durumunda sahra hastanesi kurma kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenen tatbikat, 3 aşamanın ardından son bulacak.

"Amacımız, kriz bölgesinde kimseye yük olmadan çökmüş sağlık sistemine destek vermek"

Dernek Genel Başkanı Mevlit Yurtseven, yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Dışarıdan destek almıyoruz, yiyeceğimiz dahil olmak üzere yakıt ve su hariç her şeyimizi buradan götürüyoruz kriz bölgesine. Amacımız, kriz bölgesinde kimseye yük olmadan çökmüş olan sağlık sistemine destek vermek." dedi.

Yurtseven, tatbikatın önemine dikkati çekerek, "Tıbbi alanda acil ve afet yaklaşımı biraz daha farklı. Birincisi, daha önce planlanmış, dayalı döşeli bir sağlık tesisinde yapmıyorsunuz, çadırlarda yapıyorsunuz. Şartlar değişik olabilir, kış olabilir, yaz olabilir ve 24 saat ekip 15 gün boyunca orada geçirmek zorunda." diye konuştu.

Çalışmaları neticesinde Dünya Sağlık Örgütünce tanınmış bir ekip olacaklarını dile getiren Yurtseven, "Herhangi bir çağrı geldiği zaman dünyanın herhangi bir yerine gidecek yetkinliğe sahip olacağız, buradaki amacımız her an hazır olmak. Bütün malzemelerimizin hazır, taşınabilir ve çalışabilir olması ve gittiğimiz yerde herhangi bir sürprizle karşılaşmamak, ekibin birbiriyle uyumlu çalışabilmesi için bu tatbikatlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Tatbikatı Sağlık Bakanlığı ve AFAD işbirliğinde düzenlediklerini dile getiren Yurtseven, Marmara Üniversitesinin de yer tesisinde kendilerine destek verdiğini söyledi.

Uluslararası Doktorlar Derneği Proje Koordinatörü Ahmet Fatih Ceyhan da Dünya Sağlık Örgütüne akredite bir sağlık kurumu olmayı planladıklarını, bu kapsamda Ekim 2021'den itibaren uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermek adına ekipleri buraya davet ettiklerini dile getirdi.

Ceyhan, ekibe katılmak üzere başvuruda bulunan gönüllüleri belirli değerlendirmelere tabi tuttuklarını ve başarılı olan adaylara bölgenin şartlarına hazırlamak üzere eğitimler verdiklerini ifade etti.

Tip 1, 2 ve 3 olmak üzere farklı seviyelerde sağlık hizmetleri olduğunu belirten Ceyhan, şunları kaydetti:

"Burada temel olarak aslında birinci basamak sağlık hizmeti veriyoruz, triyaj, poliklinik, ayakta bakım, acil, eczane, karantina birimlerimiz mevcut. Günde 12 saat minimum 100 hastaya bakabileceğimizi taahhüt ediyoruz ve bunların tabii ki standart operasyon işleyişi var, hem yerel prosedürlere uygun hem de uluslararası standartlara uygun bir şekilde biz bu hizmeti veriyoruz."