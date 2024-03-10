İstanbul'da 4 Ayda 9 Otomobili Çalan Şüpheliler Tutuklandı

İstanbul'da 4 ayda 9 otomobili çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim 2023-13 Şubat 2024 tarihleri arasında kentin farklı noktalarında yaşanan otomobil hırsızlıklarına ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler A.D. (59) ve M.Z.Ö'yü (49) gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin park halindeki bir otomobili çalma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde aracın yanına gelen şüphelilerin önce otomobili ve çevreyi kontrol ettikleri, sonrasında da çalıştırdıkları araçla olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.