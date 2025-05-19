İstanbul'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliklerle Kutlandı

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilçe belediyelerinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Esenyurt'ta Turgut Özal Stadyumu'nda belediyenin spor salonlarında eğitim gören öğrenciler tarafından spor gösterileri sergilendi.

Bakırköy Belediyesinin düzenlediği Gençlik Şenliği'nde yüzlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu.

Kadıköy'de İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda resmi tören yapıldı, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı anıta çelenk bıraktı. Kalamış Atatürk Parkı'nda bisiklet turuyla devam eden kutlamalarda, paramotorcuların gökyüzünde açtığı Türk bayrağı ve Atatürk posteri izleyenlere görsel şölen sundu.

Bayrampaşa'da "Türkiye'nin En Büyük Meşalesi Özgürlük ve Demokrasi İçin Bayrampaşa'da Yanıyor" sloganıyla 5 metre yüksekliğinde dev bir meşale yakıldı.

Üsküdar'da düzenlenen etkinliklerde, Üsküdar İskelesi'nden Şemsi Paşa Atatürk Anıtı'na kadar bando eşliğinde yürüyüş yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla anıtta tören düzenlendi.