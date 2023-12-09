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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yükseliyor

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 37,27 olarak ölçüldü. Kasım ayında yüzde 16'ya kadar düşen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 37,27 olarak ölçüldü.

Kasım ayında yüzde 16'ya kadar düşen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor. İSKİ, bugün barajlarda yapılan ölçümler sonucu elde edilen güncel doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen fırtına ve yağışlarla birlikte, barajlarda doluluk oranları yükseldi. Bugün itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 37,27 olarak ölçüldü.

Barajlardaki doluluk oranları son durum ise şöyle:

"Ömerli Barajı 61,57, Elmalı Barajı 83,03, Darlık Barajı 52,2, Terkos Barajı 21,84, Büyükçekmece Barajı 23,54, Alibeyköy Barajı 47,75, Sazlıdere Barajı 19,23, Kazandere Barajı 14,12, Istrancalar 33,17, Pabuçdere Barajı 10,83."

Kaynak: ANKA / Güncel

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