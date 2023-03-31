İSTANBUL-AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNADA YANGIN 1 YARALI

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi, Bajdar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, evsiz olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen bir kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.