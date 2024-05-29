İstanbul-32 ülkeden 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen 12. Uluslararası Fetih Kupası sona erdi

Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen 12. Fetih Kupası'nın final müsabakaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Erdoğan, Okçular Vakfının kuruluşunun İstanbul'un fethine dayandığını belirtirken ülkede geleneksel okçuluğun kurumsallaşması için yapılan çalışmalardan ve modern okçuluğun gelişiminden de bahsetti. Erdoğan konuşmasında "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na daha fazla sporcuyla katılacağız. Vakfımızın 2 sporcusu da şimdiden olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Bu durum fetih ruhunun uyanışı anlamına da geliyor. Bu tesise gelen herkes bu ruhla irtibat kuruyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan basın mensuplarıyla yaptığı konuşmada İsrail'in zulmüne de değindi.

"Olayın soykırım boyutunda olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından tescillenmek üzere. Birçok ülke, Filistin'i tanımak zorunda kaldı. Bu katliamların arkasında ABD başta olmak üzere batı medeniyetlerin tamamı var. Almanya'daki Holokost sebebiyle soykırım izni almış bir toplum var. Onun da arkasında duran koca bir batı medeniyeti var. Bu şartlarda devam edildiği takdirde uluslararası sistemin çöktüğünü göreceğiz. Çocukların ölmesinden dolayı da üzgünüz. Çocukların yaşadıkları hiçbir şekilde açıklanamaz. İsrail, Birleşmiş Milletler ortamında korunarak bunu yapıyor. Buradaki arkadaşlarımız, 'çocuklar ağlamasın ve hayatını kaybetmesin' diye oklarını atıyor. Umarım bu mesajı daha da güçlü bir şekilde verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakalar düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Modern okçuluk kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Klasik Yay Erkekler kategorisinde Ulaş Berkim Tümer altın, Mete Gazoz gümüş, Okçular Vakfı Spor Kulübü Milli Okçusu Muhammed Abdullah Yıldırmış bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini İstanbul Valisi Sayın Davut Gül takdim etti.

Klasik Yay Kadınlar kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Milli Okçusu Elif Berra Gökkır altın, Romanya'dan Madalina Amaistroaie gümüş, Dünya Yenihayat ise bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan takdim etti.

Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Milli Okçusu Yağız Sezgin altın, Britanya'dan Ajay Scott gümüş, Emircan Haney bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Okçular Vakfı Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız takdim etti.

Makaralı Yay Kadınlar kategorisinde Hırvatistan'dan Amanda Mlinaric altın, Hazal Burun gümüş, Okçular Vakfı Spor Kulübü'nden Emine Rabia Oğuz bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Sayın Abdullah Topaloğlu takdim etti.

Geleneksel Okçuluk Kadınlar Puta Koşusu kategorisinde Kazakistan'dan Aikorkem Batikhan altın, Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Fulya Erilli Aybar gümüş, Aysun Demirci bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş takdim etti.

Geleneksel Okçuluk Erkekler Puta Koşusu kategorisinde Endonezya'dan Mutasar Bı•n Hasbı• altın, Achmad Syahrul Uman gümüş madalya kazanırken, Macaristan'dan Koczka Laszlo bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Toksöz takdim etti.

50lb Limitli Yay Hava Koşusu kategorisinde Macaristan'dan Jozsef Laszlo Monus 430.04m ile altın, Norveç'ten Ivar Malde 424.23m ile gümüş, İsviçre'den Matthias Lehner 387.81m ile bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat Mücahit Yentür takdim etti.

Organik (Mürekkep) Yay Hava Koşusu kategorisinde Kanada'dan Adam Karpowicz 522.75m ile altın, Finlandiya'dan Jere Nyström 494.35m ile gümüş, Norveç'ten Ivar Malde 438.13m ile bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini TRT Genel Sekreteri Sayın İbrahim Keleş takdim etti.

Limitsiz Sentetik Yay Erkekler Hava Koşusu kategorisinde Norveç'ten Ivar Malde 617.4m ile altın, Ole Hansen Næset 615.1m ile gümüş, İsviçre'den Matthias Lehner 606.2m ile bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sinan Oktay takdim etti.

Limitsiz Sentetik Yay Kadınlar Hava Koşusu kategorisinde Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Şebnem Salih Çakıroğlu 449.69m ile altın madalya kazanırken, Fatma Ayvacı 417.87m ile bronz madalya kazandı. Bu kategoride gümüş madalyayı kazanan sporcu ise 441.18m ile Nagihan Tunç oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Okçuluk Federasyonu Milli Takım Başantrenörü Sayın Göktuğ Ergin takdim etti.