İsrailli Yahudi aktivistler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

İsrailli bir grup Yahudi aktivist, ABD'nin Batı Kudüs'teki konsolosluğu önünde toplanarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etti.

Savaşın bir an önce durdurulması çağrısında bulunan grup, Gazze'de öldürülen çocuk, kadın ve yaşlıların fotoğraflarını taşıdı.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan grup adına basın açıklaması yapan Erez Jesse, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşayan Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek adına burada toplandıklarını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen Jesse, "Sizleri (Biden ve Netanyahu) ve hükümetlerinizi Gazze'de yok edilen 20 bin kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'deki Yahudi toplumunun içerisinde bulunduğu atmosferin kendilerine kamuoyu önünde Filistinliler için yas tutma imkanı vermediğini belirten Jesse, İsrail ile ABD ve uluslararası topluma seslenerek "Gazze'ye yönelik saldırılara bir an önce son verilmesi" çağrısında bulundu.

İsrailli savaş karşıtı aktivistler, Filistinli şair Mahmut Derviş'in "Şiir, savaş uçaklarından daha güçlüdür" dizelerini de içeren "İşgal Altında" isimli şiirini okudu.