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İsrail Uçaklarından Atılan Broşürler Filistinliler Arasında Öfke ve Alay Konusu Oldu

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İsrail ordusunun sivillere karşı "katliamlara" devam ettiği bir dönemde İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ne "hoşgörüyü ve merhameti" teşvik eden broşürler atması Filistinliler arasında öfke ve alay konusu oldu. Broşürlerde yer alan metnin altında Davut Yıldızı ile birlikte "El-Fetih Es-Sadık - Gazzelilere Yeni Ufuklar Açılıyor" yazısı yer alıyor.

İsrail ordusunun sivillere karşı "katliamlara" devam ettiği bir dönemde İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ne "hoşgörüyü ve merhameti" teşvik eden broşürler atması Filistinliler arasında öfke ve alay konusu oldu.

Uçaklardan Gazze semalarına atılan ve ramazan ayında "hoşgörü ve merhamet" çağrılarının yapıldığı broşürlerde, "Yemek yedirin ve güzel konuşun. Orucunuz kabul olsun, günahlarınız affedilsin, lezzetli bir iftar yapın" gibi ifadeler yer aldı.

Broşürlerde yer alan metnin altında Davut Yıldızı ile birlikte "El-Fetih Es-Sadık - Gazzelilere Yeni Ufuklar Açılıyor" yazısı yer alıyor.

Filistinliler broşürleri alay ve öfkeyle alırken, bazıları da çektikleri acının gözardı edilmesi ve kendilerine hakaret olarak gördükleri bu durumu protesto etmek için broşürleri ateş yakmak için kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan güneydeki Refah'a doğru yerinden edilen Sami ez-Zeanin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, özellikle kuzeyde açlık, su ve un kıtlığı nedeniyle halkın çektiği acıyı görmezden geliyor ve ramazan ayında hoşgörü çağrısında bulunan broşürler atıyor." diye konuştu.

"Ordu masum ve aç insanlara neden yardım götürmüyor? Bu bir tür hoşgörü değil mi?" diye soran Zeanin, İsrail'in, soykırım savaşını sürdürmekte ve tüm uluslararası kanunları, anlaşmaları ve sözleşmeleri hiçe sayarak, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillere karşı kasten katliamlar yapmakta ısrar ettiğini söyledi.

Genç Said es-Sahir ise İsrail'in her türlü kanun ve yasanın üstündeymiş gibi davrandığını, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararlarını dikkate almadığını ve hiçbir baskıdan etkilenmediğini belirterek şöyle konuştu:

"İsrail ramazan ayının yaklaştığını biliyorsa Gazze'ye ve kuzeye gıda yardımının girmesine izin versin. Bu broşürler zehirli propagandadır, İsrail balın içine zehir saçıyor, lütfen gelsinler ramazan ayında orucu birlikte açalım."

Kaynak: AA / Güncel

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