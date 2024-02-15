İsrail saldırıları nedeniyle Filistinli aileler tavuk çiftliklerinde yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden, güneydeki Refah kentine sığınmak zorunda kalan bazı Filistinli aileler, tavuk çiftçiliğindeki kümeslerde yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze Şeridi'ne saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine sığınmaya zorladı.

Yerinden edilen yüz binlerce kişi Refah kentinde hayata tutunmaya çalışırken, Filistinli 6 aile buradaki bir tavuk çiftliğine sığındı.

Ailesiyle birlikte tavuk çiftliğine sığınan 30 yaşındaki Mehdi Hanun, insani olmayan şartlarda kümeslerde ve demir tel kafeslerin üzerinde uyuduklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Hanun, İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nden çıkmak zorunda kaldıklarını, "insani aranın" dördüncü günü evlerini terk ettiklerini ve Gazze'nin orta kesimindeki Zevayide beldesine göç ettiklerini ifade etti.

Gazze'de kalan bir kardeşinin ailesiyle beraber İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade eden Hanun, "Zevayide'ye geldiğimizde buraya saldırılar yoğunlaştı, biz de güvenli başka bir mekan aramak zorunda kaldık. Sonra bir arkadaşım Refah'taki kuş ve tavuk çiftliğine gelmemizi önerdi. Mecburen kabul ettik." dedi.

"Bir çocuğun bu soğukta tavuk kümesinde uyuması mantıklı mı?"

Yaşam şartlarının kötü olduğunu ifade eden Hanun, "İnsanın kuşlar ve tavuklar için yapılmış bir kümeste yaşaması zor. Ancak şuan bizim Refah'taki halimiz bu. Buraya uyum sağlamakta zorlanıyoruz, burası insanların değil, tavukların yaşaması için. Bir çocuğun bu soğukta tavuk kümesinde uyuması mantıklı mı?" diye konuştu.

Hanun, havanın çok soğuk olduğunu ve yağmurdan korunamadıklarını, hastalar, çocuklar ve yaşlılar için durumun daha da zor olduğunu belirtti.

Tavuklarla bir arada kaldıkları çiftliğin çok kötü koktuğunu ayrıca çok fazla sinek ve böcek olduğunu ifade eden Hanun, "Ben ve kardeşim astım hastasıyız. İçinde bulunduğumuz durum hastalığımızı tetikliyor, ilaç da bulamıyoruz." ifadesini kullandı.

"Sınıra yakın olmamıza rağmen, ne yiyecek ne içecek bulunabiliyor. İnsani yardım veya gıda yardımı da ulaşmıyor. Hiçbir yardım alamıyoruz." ifadelerini kullanan Hanun, "Başta tavuk çiftliğine birkaç günlüğüne sığınmıştık ama sonra kalmak zorunda kaldık. Zamanla bu zor şartları kabullenmeye çalışıyoruz." dedi.

Çiftlikteki kafeslerin içinde uyuduklarını ifade eden Hanun, un bulabildiklerinde ocak olarak kullandıkları boş tenekede ekmek pişirdiklerini söyledi.

Hanun, saldırıların bir an önce sonlanmasını ve ailesi için yaşamaya daha elverişli güvenli bir yer bulabilmeyi temenni etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.