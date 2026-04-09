İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 60'ten fazla Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, El Halil yakınlarındaki El-Favvar Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği baskında 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı. Baskın sırasında Filistinlilerin sorgulama için bir spor sahasında toplandığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde El Halil kentindeki Favvar Mülteci Kampı'na geniş çaplı baskın düzenledi.

Baskın sırasında 60'tan fazla Filistinliyi alıkoyan İsrail güçleri, ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlileri kamp yakınındaki bir spor sahasında toplayarak sorguya aldı.

İsrail güçleri, sorgudan sonra Filistinlilerden bazılarını serbest bırakırken birçoğunu ise gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
