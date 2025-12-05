Haberler

BM: Batı Şeria'da yerleşimci saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısı geçen yıla oranla 2 katına çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin saldırılarında yaralanan Filistinli sayısı 2025'te 733'e yükseldi. Son beş yılda yerleşimci şiddetinde yaklaşık %340 artış kaydedildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının 2025'te geçen yıla kıyasla iki kat artarak 733'e çıktığını duyurdu.

OCHA'NIN 27 Kasım'da yayımladığı raporda, 2025 yılında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının 733 olduğu aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında geçen yıl 362 Filistinli yaralanırken bu yıl yerleşimci şiddetinde yaralananların sayısı iki katına çıktı.

Yerleşimci şiddeti nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yaralanan Filistinlilerin sayısında son beş yılda yaklaşık yüzde 340'lık bir artış gözlemlendi.

Batı Şeria'da Filistin köyleri ve arazilerine yerleşimcilerin baskın ve saldırılarında 2021'de 168, 2022'de 289, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 2023 yılında 373 ve geçen yıl 362 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da bu yıl 1600'ün üzerinde yerleşimci saldırısı kayıtlara geçti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sene başından bu yana başta Ramallah, Nablus ve El-Halil kentleri olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da 270'ten fazla topluluğu etkileyen bin 600'ün üzerinde saldırı gerçekleştirdi.

OCHA'nın raporunda, can ve mal kaybına yol açan söz konusu baskınlarda fiziksel, taşlı saldırı, göz yaşartıcı gaz solunması nedeniyle 1057 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

733 Filistinlinin doğrudan yerleşimciler tarafından hedef alındığı, 324'ünün ise söz konusu saldırılarda İsrail ordusunca yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 17 yıllık ekonomik kalkınmayı yok etti

İsrail ordusunun sistematik baskın ve saldırılarının Filistin'de yarattığı ekonomik yıkıma da değinen raporda, 2024'te işgal altındaki Filistin topraklarında 1972'den bu yana en büyük ekonomik gerilemenin görüldüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu'nun (UNCTAD) verilerine yer veren rapora göre, İsrail ordusunun son iki yılda düzenlediği baskın ve saldırıların ve altyapıya verdiği büyük zarar, işgal altındaki Filistin topraklarında onlarca yıllık sosyoekonomik ilerleme ve kalkınma kazanımlarını tersine çevirdi.

Geçen yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 17, kişi başına GSYH ise yüzde 18,8 oranında küçülerek 17 yıla tekabül eden ekonomik kalkınmayı yok etti.

2024 sonunda toplam GSYH 2014 seviyelerine, kişi başına GSYH ise 2008 seviyelerine geriledi ve işsizlik oranı yüzde 35'e yükseldi.

UNCTAD'a göre, işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşimlerin genişlemesi ve Filistinlilere yönelik kısıtlamalar Batı Şeria'yı parçalamaya, ekonomiyi, ticareti ve yatırımları aksatmaya ve araziye, kaynaklara ve pazarlara erişimi kısıtlamaya devam ediyor.

Söz konusu kısıtlamaların 3,3 milyondan fazla insanın hayatını doğrudan etkilediği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

Biri Fener'den diğeri Galatasaray'dan! İki yıldız futbolcu gözaltında
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!

Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde tüm sayaçlar değişiyor! Tarih de belli
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
Damat katliamı! Kayınpederi ve kayınbiraderini silahla öldürdü

Damat katliamı! Kayınpederi ve kayınbiraderini silahla öldürdü
TESK'ten dikkat çeken talep: Zincir marketler arasında en az 500 metre mesafe olsun

Esnaf kazan kaldırdı! Zincir marketler için ses getirecek talep
Futbol dünyasını sarsan bahis soruşturmasının altından eski başkan da çıktı

Bahis soruşturmasının altından eski başkan da çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.