İsrail ile Mısır Arasında 35 Milyar Dolarlık Doğal Gaz İhracat Anlaşması

İsrail'in Leviathan doğal gaz sahası ortaklarından NewMed enerji şirketi, Mısır ile 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzaladı. Anlaşma, ülkeler tarihindeki en büyük ihracat anlaşması olarak kaydedildi.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından NewMed enerji şirketi, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığını duyurdu.

Leviathan Doğal Gaz Sahası ortaklarının Mısır'la yaptığı anlaşma ülke tarihindeki en büyük ihracat anlaşması olarak kayıtlara geçti.

NewMed şirketinden yapılan açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtildi.

Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

???????Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.

