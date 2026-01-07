İsrail, el koyduğu Filistin vergi gelirlerinden İsrailli ailelere 47 milyon dolar aktardı

İsrail, Filistinlilerin düzenlediği eylemlerde aile üyelerinin öldürüldüğünü iddia eden onlarca İsrailli aileye, el koyduğu Filistin vergi gelirlerinden 149 milyon şekel (yaklaşık 47 milyon dolar) aktarıldığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı bünyesindeki Kudüs İcra ve Tahsilat Bürosu, Filistin Yönetimi'ne ait fonlardan 149 milyon şekel topladı ve bu meblağı "terör saldırılarında" hayatını kaybettiği öne sürülen kişilerin aileleri adına açılan 124 tazminat davasına aktardı.

Haberde, söz konusu fonların Kudüs İcra ve Tahsilat Bürosu'nda toplandığı ve daha sonra "mağdur ailelerin" temsilcilerine aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların faillerinin cezaevinde bulunması nedeniyle doğrudan tahsilatın zor olduğu savunularak, bu kişilere Filistin Yönetimi tarafından aktarıldığı öne sürülen fonlara el konulmasının mahkeme kararlarının uygulanmasını mümkün kıldığı ifade edildi.

Vergi Fonları

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergitopluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin Yönetimi'nin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

Filistin hükümeti ise vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi de Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.