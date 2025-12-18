Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Tarihinin En Büyük Doğal Gaz Anlaşmasını Mısır ile İmzaladı

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz ihracat anlaşmasını onayladıklarını ve bunun İsrail tarihindeki en büyük doğal gaz anlaşması olduğunu açıkladı. Anlaşma, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sahasından elde edilen gazın ABD'li Chevron aracılığıyla Mısır'a 15 yıl boyunca sevk edilmesini içeriyor.

( ANKARA ) - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mısır'a 35 milyar dolarlık doğal gaz ihracat anlaşmasını onayladığını söyledi. Anlaşma, İsrail tarihindeki en büyük doğal gaz anlaşması olarak tarihe geçti.

Doğu Akdeniz'de İsrail açıklarında bulunan doğal gaz sahasından çıkarılacak gaz, ABD'li enerji devi Chevron tarafından gelecek 15 yıl boyunca Mısır'a sevk edilecek. Gaz sahasının önemli ortaklarından biri olan Chevron'un üstleneceği ihracattan elde edilecek gelirin yaklaşık yarısının İsrail devlet hazinesine aktarılması öngörülüyor.

Anlaşmayı kayıtlı bir video mesajıyla aktaran Netanyahu, anlaşmanın "İsrail'in bölgesel bir enerji gücü olarak konumunu önemli ölçüde güçlendirdiğini ve bölgede istikrara katkı sağladığını" ifade etti. İsrail Enerji Bakanı ve Netanyahu'ya yakın bir isim olan Eli Cohen, daha önce anlaşmanın şartlarının İsrail açısından elverişli olmadığını savunarak Mısır ile yapılacak anlaşmayı ertelemişti. Ancak Cohen, dün akşam yapılan duyuruda Netanyahu'nun yanında yer aldı ve anlaşmanın nihai şartlarını desteklediğini açıkladı.

İsrail ve Gazze ile sınırı bulunan Mısır, ABD arabuluculuğunda ekim ayında varılan ateşkese giden süreçte, İsrail ile Hamas arasında arabulucu bir rol üstlenmişti. İsrail, 2000'li yılların başında Akdeniz'de açıklarında önemli doğal gaz rezervlerinin keşfedilmesinin ardından ve yaklaşık on yıl önce gaz ihracatına başlamıştı.

