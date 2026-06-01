İsrail ordusu Batı Şeria'da sebze pazarındaki iş yerlerini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesindeki sebze pazarında bulunan bazı iş yerlerini yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri sabaha karşı Nablus'un güneyinde yer alan Beyta beldesindeki merkezi sebze pazarına baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerleri, pazarda sebze ve meyve satışı yapan esnafı mallarını tahliye etmeye zorladı.

Daha sonra bölgeye getirilen İsrail'e ait bir buldozer, pazardaki sebze ve meyve satış noktalarının yıkımına başladı.