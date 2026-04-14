İsrail askerleri Batı Şeria'daki kontrol noktasında 70 Filistinli işçiyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işlerine gitmek için Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki bir kontrol noktasından geçmeye çalışan 70 Filistinli işçiyi gözaltına aldı. Filistin İşçi Sendikaları Birliği, işçilere kötü muamele yapıldığını ve birçok işçinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

İsrail askerleri, işlerine gitmek üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarında bulunan bir askeri kontrol noktasından geçmek isteyen 70 Filistinli işçiyi gözaltına aldı.

Filistin İşçi Sendikaları Birliği Genel Sekreteri Şahir Saad, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail makamlarının gözaltına aldığı 70 Filistinli işçiye "büyük bir vahşet" uygulayıp kötü muamelede bulunduğunu ifade etti.

Saad, işçilerin yaklaşık yarısının darp sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan morluk ve ezikler nedeniyle hastanelere kaldırıldığını, olayın Filistinli işçilerin karşı karşıya kaldığı giderek ağırlaşan koşulları ortaya koyduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da işsiz Filistinlilerin sayısının 550 bine ulaştığına dikkati çeken Saad, geçim sıkıntısının işçileri 1948 topraklarındaki iş yerlerine ulaşmak için risk almaya zorladığı vurguladı.

Saad, işçilerin önündeki seçeneklerin son derece sınırlı olduğunu belirterek, kötüleşen ekonomik koşulların yanı sıra gözaltı, kötü muamele, para cezası ve aracıların istismarı gibi risklerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Filistinli işçilere yönelik ihlallerin belgelendiğini aktaran Saad, uluslararası sendikalar ile Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) söz konusu ihlallere ilişkin harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail polisi tarafından yayımlanan bir videoda, onlarca Filistinli işçinin bir kontrol noktasında İsrail'e geçmeye çalışırken çöp kamyonu içinde gözaltına alındığı ve darbedildiği görüntüler, Filistin kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

İsrail, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Filistinli işçilerin işlerine dönmesini engelliyor. Bu nedenle bazı işçiler Ayrım Duvarı'na tırmanarak, bazıları ise duvarın bulunmadığı noktalardan geçerek iş yerlerine ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
